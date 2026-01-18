「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われた。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３６・５メートル、１３８・５メートルの合計２７４・２点で２位。３週間後に開幕が迫ったミラノ・コルティナ五輪に向けて弾みを付けた。１本目からヒルサイズに迫る１３６・５メートルを飛んで２位。２本目