モデルの藤田ニコル（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。【写真】「ワンポイント入れてるのがおしゃれ」“ゆるっとスタイル”の私服コーデを披露した藤田ニコル「今日の私服」とつづり、全身ショットをアップ。やわらかなピンクのトップスにグレーのスウェットパンツ、黒のロングコートを合わせたゆるっとしたスタイルで、「豹柄で遊びはいれたい」とバッグでワンポイントをプラスしている。ウ