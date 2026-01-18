北朝鮮から中国遼寧省丹東に向かう貨物列車＝2025年12月21日（共同）【北京共同】中国税関総署は18日、中国と北朝鮮の2025年の貿易総額が約27億3500万ドル（約4320億円）だったと発表した。前年比25％増で、北朝鮮が20年に新型コロナウイルス対策で国境の往来を制限する前と同水準に回復。一方、17年の国連安全保障理事会による制裁決議で中朝の貿易が激減する前と比べると半分程度で、最盛期には遠く及ばない。北朝鮮にとって