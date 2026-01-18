往年のレーシングマシンをオマージュヤマハ発動機は、同社の創立70周年を祝い、スーパースポーツモデル「YZF-Rシリーズ」の5機種に記念モデル「70th Anniversary Edition」を設定しました。これらの特別なモデルは、2026年1月30日より順次発売される予定です。この70th Anniversary Editionは、1955年の創立からヤマハ発動機がレース活動で培ってきた伝統を象徴するモデルとして登場します。【画像】超カッコいい！ これがヤマ