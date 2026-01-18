·Ö¸÷¿§¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¾å¤²¡Ä¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬?ÊÌ¿Íµé?¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMy first live show of 2026¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£È±¤ò¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÀ÷¤á¡¢ÈýÌÓ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤½¤Ð¤«¤¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿³Ú²°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSEKAI NO OWARI¤ÎFukase¤â¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ó¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«