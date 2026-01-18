G2「日経新春杯」は1番人気のゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）が2番手追走から逃げた11番人気ファミリータイムと直線で叩き合いの末に首差で1着。重賞初制覇となった。鞍上の坂井瑠星（28）は昨年のチャンピオンズカップ（ダブルハートボンド）以来、今年初の重賞勝ち（通算27回目）。管理する杉山晴紀師（44）は阪神C（ルガル）とホープフルS（ロブチェン）を制した昨年12月27日以来、今年初の重賞