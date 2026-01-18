◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル、良）伝統のハンデ重賞に１３頭が出走し、１番人気でハンデ５６キロのゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）がファミリータイムとの直線での叩き合いをしのいで、重賞初Ｖを飾った。坂井瑠星騎手は２０１９年から８年連続、杉山晴調教師は１８年から９年連続の重賞勝利とした。勝ちタイムは２分２５秒７。同馬は