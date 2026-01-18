ドラゴンゲート１８日の後楽園ホール大会で吉岡勇紀（３１）がオープン・ザ・ドリームゲート王者の菊田円（２６）に挑戦を表明した。この日、吉岡はドラゴン・ダイヤと組んで極悪軍団「我蛇髑髏」の菊田＆ＫＡＩとタッグマッチで激突。試合中、吉岡は何度も菊田と顔面を突き合わせて火花を散らした。一進一退の攻防の中、ダイヤのスイング式ＤＤＴで菊田が場外に追い出される。その間に吉岡が、新日本プロレスの棚橋弘至から