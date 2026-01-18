◆テニス▽全豪オープンテニス第１日（１８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１８日＝吉松忠弘】大会２度の優勝を誇る世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）の１回戦は、２０日のセンターコート夜の部第２試合に入った。夜の部第１試合は、日本時間午後５時以降の開始だ。大坂は、１回戦で、同６５位のアントニア・ルジッチ（クロアチア）と対戦する。両者は初対戦となる。