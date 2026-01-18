元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。笹崎アナは「15cmほど断髪」とし胸元まであったロングヘアを鎖骨あたりまでカットした最新の髪型を披露。「訳もなく伸び続けた髪ですが、正月に家族親戚から切った方が良いとの大合唱を浴び(甥っ子姪っ子は長い方がかわいいって言ってくれたらぶ)、春の匂い？がした気もするので、美容院着いてその場の