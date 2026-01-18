新序出世披露で土俵に上がった力士たち＝両国国技館日本相撲協会は大相撲初場所8日目の18日、新序出世力士8人（再出世1人を含む）を発表した。春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）から番付にしこ名が載る。出世力士は次の通り。かっこ内は出身地、部屋。朝昴（青森、高砂）翔盛（大分、中村）旭轟星（神奈川、大島）照豊（長崎、立浪）旭漣真（神奈川、大島）旭大陽（北海道、大島）伊藤（千葉、九重）千代琉聖（大