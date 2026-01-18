政府は、歴代政権が「看板政策」推進を目的に設置してきた会議体の整理に着手した。政権が代わるたびに増える一方で廃止は進まず、休眠状態が目立つためだ。統廃合によって事務局を併任する職員の負担を軽減し、業務の効率化を図る狙いがある。今後新設する会議体には、自動的に廃止する規定を設けることも検討する。内閣官房が庶務を担い、首相や官房長官をトップとする本部、会議は昨年11月時点で88に上る。2015年の39から倍