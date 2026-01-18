クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督が1-2で敗れた17日のサンダーランド戦後、クラブ上層部に対して「見捨てられた」と不満をあらわにした。『BBC』が伝えている。今季は公式戦9試合負けなしの好発進を切ったC・パレスだが、現在10試合未勝利と苦境に立たされている。MF鎌田大地やFWエディ・エンケティアが負傷離脱している中、主将のDFマーク・グエヒはマンチェスター・シティへの移籍が濃厚とみられておりサンダー