[1.17 プレミアリーグ第22節 ノッティンガム・フォレスト 0-0 アーセナル]プレミアリーグは17日、各地で第22節を開催。アーセナルはノッティンガム・フォレストと対戦し、スコアレスドローに終わった。これでリーグ戦は前節のリバプール戦に続き、2試合連続のドローゲームとなった。アーセナルはリバプール戦から両ウイングのスタートを代えてきた。右ウイングはFWブカヨ・サカではなくFWノニ・マドゥエケ。左はFWレアンドロ・