大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第13節GAME2が18日（日）に行われ、東急ドレッセとどろきアリーナにてNECレッドロケッツ川崎とＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが対戦した。 17日（土）のGAME1ではKUROBEにフルセットの激戦の末、勝利を飾った現在リーグ首位のNEC川崎と、なんとか連敗を阻止したい現在リーグ8位のKUROBEが対戦した。 NEC川崎はアウトサイドヒッター（OH