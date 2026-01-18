トレイルブレーザーズ戦で競り合うレーカーズの八村（手前）＝ポートランド（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは17日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地オレゴン州ポートランドでのトレイルブレーザーズ戦に途中出場し、19分5秒プレーして11得点、1リバウンドだった。チームは116―132で敗れ、24勝16敗となった。