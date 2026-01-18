日本テレビの河出奈都美アナウンサーがまたも“ガチコスプレ”を披露し、話題になっている。河出アナは1月16日、自身のXに《『葬送のフリーレン』2期いよいよ11時から放送ですね僭越ながら、大好きなアウラ様のコスプレをいたしました。いやあ、2期でのアウラ様の活躍…ほんっとうに楽しみだなあ……。》とつづり、16日夜11時から2期の放送がスタートしたテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）に登場するキャ