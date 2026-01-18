７人組グループ「ＸＧ」が１８日、都内で「コカ・コーラＦＩＦＡＷ杯トロフィーツアー」トロフィーお披露目イベントに出席した。６月に開幕するサッカーＷ杯北中米大会に向けたイベント。７人はコカ・コーラＦＩＦＡワールドカップのジャパンアンバサダーに就任し、ＪＵＲＩＮは「世界中が大きく盛り上がるＷ杯に関わることができて光栄です」と声を弾ませた。トロフィーがお披露目されるとＨＩＮＡＴＡは「圧倒されま