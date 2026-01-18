オーストラリアを拠点に活躍していたヴィアシスティーナ（豪州の年齢表記で牝８歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ファストネットロック）の引退が決まった。同馬を管理するクリス・ウォーラー調教師が１８日、自身のＳＮＳで発表した。ウォーラー調教師は「彼女はこの準備期間で、いつもの非常にエネルギッシュな状態に戻っていない」など引退の理由を明かしている。今後は繁殖入りし、初年度は人気種牡馬のドバウィと交配