◇大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）日本相撲協会は元野球部で高校通算１１本塁打の旭轟星（大島）ら新序出世力士８人（再出世１人を含む）を発表した。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）から番付にしこ名が載る。▽出世力士は以下の通り。朝昴（高砂）翔盛（中村）旭轟星（大島）照豊（立浪）旭漣真（大島）旭大陽（大島）伊藤（九重）千代琉聖（九重）