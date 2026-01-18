東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。今回は、「ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き」を紹介します。 東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ストロベリームース＆ピーチゼリー、スーベニアカップ付き  価格：1,300円提供期間：202