「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日、広島市平和記念公園前発着）１区でアクシデントのあった長崎だが、タスキを繋ぎ切り、トップと１２分３０秒差となる２時間２９分２５秒の４７位でレースを終えた。高校生区間の１区（７キロ）でトラブルがあった。内田涼太（鎮西学院）が中盤からブレーキとなり大きく遅れた。それでも執念の走りをみせ、先頭集団が２区の中学生区間（３キロ）を終え、３区の社会人・大学生区間（８・