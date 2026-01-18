「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）岡山がゴール直前に兵庫にかわされ、惜しくも表彰台を逃した。３区で“シン・山の神”と称された青学大・黒田朝日が表彰権まで順位を押し上げると、アンカー区間で池田勘汰が兵庫をかわして表彰台圏内へ持ち込んだが、最後に再逆転を許した。青学大・原監督が優勝候補の一角に挙げたのが岡山だった。「高校生、中学生も力がある。黒田朝日がどこまで追い上