パキスタン最大都市のカラチにあるショッピングモールで大規模な火災が発生し、少なくとも3人が死亡しました。【映像】現場の様子地元メディアなどによりますと、17日夜、パキスタン南部にある最大都市カラチのショッピングモールで大規模な火災があり、少なくとも3人が死亡、20人以上が負傷しました。消火活動のため消防車など20台以上が投入されました。火災は、1階で発生しその後、モール全体に燃え広がったということです