島根県松江市でパトカーに追われていた車が倉庫に突っ込み、車に乗っていた3人が病院に搬送されました。【映像】倉庫に突っ込んだ白色の車（現場の様子）午前4時ごろ松江市母衣町で、パトカーが繁華街でふらつきながら走行する車を見つけました。パトカーは停止を求めましたが車は逃走し、交差点を曲がり切れずに倉庫に突っ込みました。大破した倉庫に人はいませんでした。付近の住民「パトカーの音が鳴って（音が）大きくなっ