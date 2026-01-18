京都市東山区の三十三間堂で開かれた、20歳の男女が弓の腕前を競う大的全国大会＝18日午前京都市東山区の三十三間堂で18日、20歳の男女が弓の腕前を競う新春恒例の大的全国大会が開かれた。武士が本堂の軒下で射通した矢の数を競った「通し矢」にちなむ行事。厳しい寒さの中、色とりどりの振り袖にはかま姿の参加者らは、きりっとしたまなざしで60メートル先の的を狙い、次々と矢を放った。全国から約1900人が参加した。京都府