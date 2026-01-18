18日午後、自民党の“食料品消費税ゼロ公約”報道について、新党「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は「ABEMA的ニュースショー」に出演後、あす発表の中道の政策にも「消費税減税は間違いなく入る」と見解を述べた。【映像】野田代表と斉藤代表の見解記者が「食料品の消費税減税について伺う。『自民党が公約に2年間限定で食料品の消費税をゼロにする』という報道があった。NHKの報