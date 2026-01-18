ソニー銀行は、「Sony Bank WALLET 10周年記念キャンペーン」を1月1日から3月31日まで実施している。各月の対象期間中に国内・海外のVisa加盟店でSony Bank WALLETを30,000円以上利用し、キャンペーンページから応募してアンケートに回答した口座に、総額6,000万円を山分けする。月によって山分けの額が異なり、1月が1,000万円、2月が2,000万円、3月が3,000万円。1口座あたりの上限は各月4,000円、3期間で合計12,000円とする。さら