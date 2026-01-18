モデルの益若つばささんは1月17日、自身のInstagramを更新。10代女性向けファッション雑誌『POPTEEN』のOGモデル集合ショットを披露しました。【写真】益若つばさ×『POPTEEN』 OGモデル！「ずっとギャルみあるつーちゃん可愛すぎる」益若さんは「POPTEEN OGモデル大集合！！ くみっきーと声がけをして、共演はしたことなくても色んな世代のモデルさんが集まってくれたよ（実は私もくみっきー達と共演したことないのです）魂が同じ