「コカ・コーラFIFAワールドカップトロフィーツアー」のお披露目イベントが18日に東京都内で行われ、サッカーW杯の優勝トロフィーが披露された。6月11日から米国、メキシコ、カナダで開催される2026年大会に向けた世界ツアーで、今回が06年ドイツ大会から6度目の開催。75カ国・地域を巡って世界中のファンにトロフィーを目にする機会を提供する。イベントにはFIFA（国際サッカー連盟）レジェンドとして02年日韓大会を制