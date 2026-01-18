劇作家・演出家の野田秀樹によるNODA・MAP第28回公演『華氏マイナス320°』が、4月10日に東京芸術劇場プレイハウスにて開幕する。阿部サダヲ、広瀬すず、深津絵里らが顔をそろえ、野田作品ならではの知的で挑発的な世界観に挑む。【画像】『華氏マイナス320°』野田秀樹直筆コメント東京公演を皮切りに、北九州、大阪へ巡演。さらに英語タイトル『−320°F（Minus Three Twenty Fahrenheit）』として、7月にはロンドン・サドラ