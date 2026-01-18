自民党の中谷元・前防衛相は18日のフジテレビ番組で、高市早苗首相（自民総裁）が衆院選公約に盛り込むことを検討する食料品の消費税率を時限的に0％とする案について、慎重姿勢を示した。「どんどん増えている社会保障費の財源問題がある。今の消費税の税率は維持すべきだ」と述べた。昨年の参院選などで消費税減税を公約に盛り込まなかった経緯を踏まえ「党内でしっかり議論して決めないと駄目だ。現状は今の消費税を続けて