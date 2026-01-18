■FISスキージャンプ男子Ｗ杯・個人第18戦札幌大会（18日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催札幌・大倉山で行われたジャンプ男子Ｗ杯は、日本人8人が本戦に挑み、日本男子のエース、小林陵侑（29、チームROY）が合計274.2点の2位で表彰台入り。ここまでW杯総合2位の小林陵は1回目で136.5mをマークし2位につけると、2回目では138.5mの特大ジャンプ。優勝したW