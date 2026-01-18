1位でゴールする宮城のアンカー山平怜生。初優勝を果たした＝広島市第31回全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島市平和記念公園前発着の7区間、48キロで行われ、宮城が2時間16分55秒で初優勝を果たした。福島が2位、兵庫が3位だった。宮城は1区の鈴木大翔（仙台育英高）が区間記録を25秒短縮する快走。3区で大浜逞真（大東大）が首位を奪い返し、アンカーの山平怜生（M＆Aベストパートナーズ）が福島の追い上げを振り切った。