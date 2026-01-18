NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、桶狭間合戦が描かれる。歴史評論家の香原斗志さんは「最新研究では、今川義元の尾張侵攻は天下号令のための上洛ではなく、尾張の攻略自体を目的にしていたとされている。ゆえに、義元の布陣は完璧と言えるものだった」という――。太平記英勇伝三：今川治部大輔義元（写真＝歌川芳幾／東京都立図書館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■信長領に侵攻してきた今川義元と徳川家康NHK大河ドラマ「