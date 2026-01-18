カージナルス所属のライリー・オブライエン投手（３０）が今春３月に開催される第６回ＷＢＣに、韓国代表として参加することを表明したと１８日に米韓複数のメディアが報道した。オブライエンは２１年にレッズでメジャーデビューを果たすと、昨季２０２５年シーズンには自己最多となる４２試合に救援登板。右腕から繰り出す最速１６２キロのシンカーを武器に３勝１敗、防御率２・０６の好成績をマークした。オブライエンの母