2026Ç¯1·î18ÆüÊüÁ÷¡¢¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ï¡¢MC¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬²æËý¤Ç¤­¤ë¤«¤Î¾¡Éé¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Î´¥ÇÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÆüËÜ¼ò¡¢¾ÆÃñ¤È¼ò¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤ËÀå¤â¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬¡Ö²¶¡¢1²ó¾¾²¬·¯¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë