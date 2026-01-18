「家庭的な女性」はもちろん魅力的ですが、最近では女性も顔負けな「家事が得意な男性」が増えてきています。そんな男性と付き合ってしまった場合、「家庭的な魅力」をアピールするにはどうすればいいでしょうか？今回は10代から30代の独身男性183名に聞いたアンケートを参考に、「『家事が得意な彼氏』に対して、家庭的な魅力をアピールする振る舞い９パターン」をご紹介します。【１】小さい子供の前では、笑顔を見せてあやす