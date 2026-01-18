サッカーＷ杯の優勝トロフィーが１８日、専用機で日本に“上陸”した。都内で「コカ・コーラＦＩＦＡワールドカップ・トロフィーツアー」のトロフィーお披露目イベントが行われ、報道陣に公開された。＊＊＊高さ３６・８センチ、重さ６・１７５キログラムの純金製トロフィーに触れることができるのは「国家元首」または「Ｗ杯の優勝メンバー」のみという厳格なルールがある。元ブラジル代表で、０２年日韓Ｗ杯の優勝