楽天・宗山塁内野手（２２）が１８日、鹿児島県内で行っている自主トレを公開した。午前中はトレーニングなどを実施。単独で実施している宗山は「いろいろと取り組んでいくことに日々成長や変化も感じながらやれています」と語った。１年目の昨季は開幕スタメンをつかむなど１２２試合に出場した。規定打席に到達し、打率２割６分、２７打点、３本塁打をマーク。パ・リーグの新人では４４年ぶりに遊撃手のベストナインを獲得し