関東から西の地域では、今日18日も季節先取りの暖かさが続いており、梅の開花ラッシュとなっています。今日18日春の陽気で梅が開花ラッシュここ数日は、関東から西の地域で春の陽気が続いており、梅の開花の便りが続々と届いています。おととい16日は、神戸と鳥取で梅(ハクバイ)の開花が発表され、昨日17日は名古屋、今日18日は、熊谷、福岡、那覇でも梅(ハクバイ)の開花が発表されました。那覇は平年より5日遅い開花となりまし