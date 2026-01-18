【メルボルン共同】テニスの四大大会初戦、全豪オープンが18日、メルボルンでのシングルス1回戦で開幕し、女子で予選を突破した世界ランキング140位の坂詰姫野（橋本総業）は同83位のキャサリン・マクナリー（米国）に3―6、1―6でストレート負けし、四大大会初出場勝利はならなかった。主催者推薦で5年ぶり出場の45歳、ビーナス・ウィリアムズ（米国）第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカも初戦。男子で第3シー