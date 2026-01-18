巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１８日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで行われた新人合同自主トレに参加し、初めて“ブルペン投球”を行った。中腰の捕手を相手に黙々と腕を振って２８球を披露。バランス感のあるフォームからキレのいいボールを投げ込み、改めて潜在能力の高さを示した。１５日の新人合同自主トレでは、１５００メートル走で支配下トップの６分７秒を計測。「しっ