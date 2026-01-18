2026年に入り、世界情勢が大きく変化している。アメリカがベネズエラで軍事作戦を行い、その矛先はデンマーク自治領のグリーンランドにも向かっている。加えてトランプ政権は、キューバやコロンビアへの介入もちらつかせる。【映像】日本はこのままで大丈夫？米中露欧との関係を識者が解説他の大国を見ても、ロシアのウクライナ侵攻は続き、中国も他国との緊張が走る。“世界の秩序”が変わろうとする中で、日本はどのように立