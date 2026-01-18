最安モデルでも“レクサスらしさ”は健在レクサスは2026年1月8日、スポーティセダン「IS」の一部改良を実施し、同日より発売しました。同車は既に2025年9月に公開されていましたが、年を明けてついに発売日を迎えた形です。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”レクサス新型「FRセダン」です！（30枚以上）内外装や走りに磨きをかけた新たなISのなかで、最も安価なモデルはどのような仕様となっているのでしょうか。