¥í¥ó¥°¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ½÷Í¥¤ÎÍÕ·îÎ¤½ïÆà(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿?¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÕ·î¤Ï¡Öhappy friday¡ª³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤¤½µËö¤ò¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Î¾å³¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¾õ¸µÜì ¼«Í³¤¬µÖÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²èÅê¹Æ¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÍÕ·î¤¬Å¹Æâ¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡♡¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤©¡Á¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤âÈ±·¿¤âÁ´¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤´