2022年の公開以降、日本でも社会現象的ヒットを記録したインド映画『RRR』が、ミュージカルとして舞台化されることが決定した。尾上松也と城田優がダブル主演を務める。タイトルは『ミュージカル『RRR』Based on S.S. Rajamouli’s ‘RRR’.』。2027年3月から5月にかけて、大阪・福岡・東京の3都市で上演される。【動画】ナートゥダンス”シーンにも期待本作は、興行収入24億円を突破し、日本公開インド映画史上No.1という記録