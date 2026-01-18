陸上の全国都道府県対抗男子駅伝が１８日、広島市の平和記念公園前を発着する７区間４８キロで行われ、宮城が２時間１６分５５秒の大会タイ記録で初優勝した。２位は福島、３位は兵庫。５連覇を目指した長野は２０位だった。