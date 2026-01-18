【モデルプレス＝2026/01/18】女優の矢田亜希子が1月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりの食卓を披露し、話題となっている。【写真】47歳美人女優「栄養バランス最高」自家製マヨネーズ使用した食卓◆矢田亜希子、自家製マヨでおうちごはん矢田は「＃おうちごはん」とコメントを添え、野菜たっぷりの料理動画を投稿。ゴーヤチャンプルー、菜花のおひたし、スナップエンドウ、銀杏、蓮根の乗った食卓を披露した