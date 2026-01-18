鹿児島県・徳之島の医療機関で、女性の顔を殴ったり体を押し倒したりした疑いで、42歳の無職の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、徳之島町諸田の無職の男（42）です。 徳之島警察署によりますと、男は1月16日未明、徳之島の医療機関で、面識のある30代女性の顔を素手で殴ったり体を押し倒したりして、全治およそ10日のけがをさせた疑いがもたれています。 女性の関係者が警察に「女性が男に殴られてけがをした